مقتل أكثر من 20 مدنياً في غارات روسية على غوطة دمشق الليلة الماضية دمشق في 04 يناير/ بنا / قتل أكثر من عشرين مدنياً في سوريا، إثر غارات جوية نفذتها طائرات روسية، الليلة الماضية، على مدن وبلدات غوطة دمشق الشرقية.



وذكرت مصادر في الدفاع المدني، لوكالة انباء الأناضول، أن طائرات روسية استهدفت بقصف عنيف مدن وبلدات الغوطة الشرقية، ما أسفر عن سقوط ما لا يقل عن 20 قتيلاً، بينهم أطفال، بالإضافة لعشرات الجرحى.

وأشارت المصادر إلى تواصل عمليات الإنقاذ حيث تقوم فرق الدفاع المدني برفع الأنقاض وانتشال الجرحى والقتلى من تحتها، لافتة إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة مع استمرار عمليات الإنقاذ.



وتتعرض الغوطة الشرقية، منذ 29 ديسمبر الماضي، لقصف عنيف من طائرات النظام ومدفعيته، ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.



و.ش



بنا 0553 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 114 اخر تحديث : 2018/01/04 - 25 : 09 AM