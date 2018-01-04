الطيران الحربي الاسرائيلي يقصف مواقع في رفح جنوبي قطاع غزة غزة في 04 يناير/ بنا / نفذت طائرات الاحتلال الحربية الليلة، غارات مستهدفة بالأساس أراض خالية، وأخرى زراعية في محافظة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر محلية إن القصف استهدف أهدافا قرب مكب النفايات برفح، وعلى مقربة من منطقتي صوفا، والشوكة الحدوديتين، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

كما قصفت مدفعية الاحتلال منطقة أبو الحصين في رفح بقذيفتين، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في المكان.

وأكد شهود عيان أن شظايا القذائف أصابت بعض المنازل، كما تسببت بإشعال النيران بأحد العرائش على مقربة من منزل أحد المواطنين، وقد تمكنت طواقم الدفاع المدني من إخماد الحريق.



وتزامن القصف مع تحليق مكثف للطيران الحربي، ولطائرات الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء مختلف محافظات قطاع غزة.



و.ش



بنا 0525 جمت 04/01/2018





عدد القراءات : 121 اخر تحديث : 2018/01/04 - 01 : 09 AM