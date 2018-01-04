المتحدث باسم قوات التحالف: نملك المبادرة والتفوق في المعركة الدائرة مع ميليشيا الحوثي وإيران في اليمن

الرياض في 3 يناير / بنا / أكد المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن قوات التحالف لاتزال تملك المبادرة والتفوق على أرض المعركة الدائرة في الداخل اليمني وعلى الحدود اليمنية المتاخمة للمملكة العربية السعودية.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن العقيد المالكي قوله اليوم خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي أن الحكومة الشرعية في اليمن باتت صاحبة السبق والحضور على المستوى الشعبي والسياسي، لاسيما بعد انضمام حزب المؤتمر الشعبي العام إلى باقي الأحزاب المتفقة على هذه الحكومة التي يحاول الانقلابيون الحوثيون سلبها الحق في السيادة.



وأوضح خلال العرض المرئي الذي استعرض فيه جهود قوات التحالف في دعم العمل الإنساني والإغاثي في اليمن، جملة من العمليات العسكرية التي نفذتها قوات التحالف المشتركة ضد أهداف لمليشيا الحوثي.





م.ح.



بنا 2116 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/01/04 - 45 : 12 AM