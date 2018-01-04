استشهاد ضابط شرطه اثر انفجار عبوة ناسفة بشمال سيناء المصرية القاهرة في 3 يناير/ بنا / استشهد ضابط شرطه اليوم اثر انفجار عبوة ناسفة بمدينة "بئر العبد" التابعة لمحافظة شمال سيناء المصرية.

وقال مصدر أمني في تصريح له اليوم أن "القوات الأمنية اكتشفت عبوة ناسفة تزن حوالي 50 كجم زرعها مجهولون بالجزيرة الوسطى للطريق الساحلي بمنطقة أبو الحصين التابعة لدائرة قسم شرطة مدينة بئر العبد بمحافظة شمال سيناء المصرية وتم فرض طوق أمني حول المنطقة وأثناء الفحص انفجرت العبوة الناسفة، مما أسفر عن استشهاد النقيب محمود عبدالعظيم محمود أبوطالب من قوة إدارة الحماية المدنية بشمال سيناء.





م خ



بنا 1840 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 64 اخر تحديث : 2018/01/03 - 50 : 09 PM