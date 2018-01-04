خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا من امير الكويت الرياض/ في 3 يناير/بنا/ أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بسلامة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقلهم لحادث خلال زيارتهم لجمهورية بنغلاديش.



وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



وعبر سمو أمير دولة الكويت عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الصادقة داعياً الله ألا يريه أي مكروه.





س.ي



بنا 1827 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/01/03 - 48 : 09 PM