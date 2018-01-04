Thursday   04 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
خادم الحرمين الشريفين يجري اتصالا من امير الكويت
2018/01/03 - 48 : 09 PM
الرياض/ في 3 يناير/بنا/ أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اتصالاً هاتفياً اليوم بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت هنأه فيه بسلامة رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقلهم لحادث خلال زيارتهم لجمهورية بنغلاديش.

وجرى خلال الاتصال بحث العلاقات بين البلدين إلى جانب الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وعبر سمو أمير دولة الكويت عن شكره لخادم الحرمين الشريفين على مشاعره الصادقة داعياً الله ألا يريه أي مكروه.


س.ي

بنا 1827 جمت 03/01/2018


عدد القراءات : 48         اخر تحديث : 2018/01/03 - 48 : 09 PM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English