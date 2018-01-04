وزير الخارجية الاردني يبحث مع نظيرة الياباني المستجدات الاقليمية عمان في 3 يناير/ بنا / التقى وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن الصفدي اليوم مع وزير الخارجية الياباني تارو كونو.

وذكرت وكالة الانباء الاردنية انه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها اضافة الى المستجدات الاقليمية، خصوصا تلك المتعلقة بالقضية الفلسطينية والازمة السورية والحرب على الارهاب.







كما بحث الوزيران تبعات القرار الاميركي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها اليها، حيث أكد الصفدي موقف الاردن الذي يعتبر القرار خرقا للقرارات والشرعية الدولية التي تؤكد ان القدس الشرقية أرضا محتلة وان القدس من قضايا الوضع النهائي التي يجب ان يقرر مصيرها عبر المفاوضات المباشرة ووفق القرارات الدولية ذات الصِّلة.

واكد ضرورة تطبيق القرارات الدولية التي تعتبر أي إجراءات احادية تستهدف تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم وفرض حقائق جديدة على الأرض باطلة ولاغية.

وشدد الصفدي على أهمية تكاتف الجهود الدولية لإطلاق جهود جادة وفاعلة لحل الصراع على أساس حل الدولتين الذي يضمن قيام الدولة الفلسطنية المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 سبيلا وحيدا لتحقيق السلام في المنطقة.





م خ



بنا 1711 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 83 اخر تحديث : 2018/01/03 - 27 : 08 PM