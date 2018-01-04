الرئيس هادي : جهود الشعب اليمني موحدة في مواجهة المليشيا التي جلبت للبلاد الخراب والدمار الرياض في 3 يناير/ بنا / استعرض الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي اليوم مع السفير الفرنسي لدى اليمن كريستيان تيتو الانتهاكات والجرائم الممنهجة التي تمارسها الميليشيا الحوثية تجاه العزل والأبرياء من أبناء الشعب اليمني وتجنيدها للأطفال واستخدامهم وقوداً في صراعهم العبثي مع الشعب اليمني.







وذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية ان الرئيس هادي أكد خلال اللقاء على جهود شعبه الموحد في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية التي جلبت للبلاد الخراب والدمار وسفكت الدماء ودمرت البنية التحتية وتسببت في أوضاع اقتصادية وإنسانية غاية في الصعوبة.

من جانبه جدد السفير الفرنسي دعم بلاده لليمن وشرعيتها الدستورية وعودة الأمن والاستقرار والسلام الذي يستحقه وينشده الشعب اليمني.

وأكد السفير تيتو ، أهمية دعم السلطات الشرعية في اليمن والتحالف العربي في إطار مواجهاتها مع الانقلابيين الحوثيين ومن يقف خلفهم.







م خ



بنا 1609 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 95 اخر تحديث : 2018/01/03 - 13 : 07 PM