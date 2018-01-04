اكتشاف 6 حالات جديدة من انفلونزا الطيور في السعودية الرياض في 3 يناير/بنا/ اعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية اكتشاف 6 حالات جديدة بين الطيور مصابة بمرض انفلونزا الطيور عالي الضراوة (H5N8) توزعت بالتساوي في مدينة الرياض ومحافظتي الخرج والأحساء وجميعها في أحواش تربية تقليدية.









وياتي اكتشاف هذه الحالات المريضة في إطار المسوحات الوبائية اليومية التي تقوم بها الوزارة على أسواق الطيور بالمملكة للتقصي والإنذار المبكر عن وجود المرض ومكافحته حيث تبين وجود حالات طيور إيجابية للمرض في أحد أسواق الطيور بمحافظة جدة وجاري التقصي عن مصدر تلك الإصابات وتطبيق خطة الطوارئ في ذلك الموقع.







س.ي



بنا 1601 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 119 اخر تحديث : 2018/01/03 - 09 : 07 PM