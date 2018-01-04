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وزير الدفاع الكويتي يبحث مع وزير شؤون الدفاع البريطاني التعاون المشترك
2018/01/03 - 38 : 05 PM
الكويت في 3 يناير / بنا / بحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح اليوم الاربعاء مع وزير الدولة لشؤون الدفاع البريطاني جافين ويليامسون، أوجه التعاون المشترك.

وقالت وزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي نقلته وكالة الانباء الكويتية، انه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والمواضيع ذات الاهتمام المشترك لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية وسبل تعزيزها وتطويرها.

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بنا 1333 جمت 03/01/2018


عدد القراءات : 161         اخر تحديث : 2018/01/03 - 38 : 05 PM
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