مصرع عناصر للمليشيا الانقلابية في مقنبة وتحرير موقع تبة مالك تعز في 3 يناير /بنا/ لقي 8 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية مصرعهم واصيب 4 أخرون ، اليوم، في مواجهات مع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهة مقبنة غرب تعز.



وقال قائد جبهة مقبنة لوكالة الأنباء اليمنية(سبأ) إن المواجهات بين الجيش الوطني والمليشيا الانقلابية، أسفرت عن تحرير الجيش الوطني موقع تبة مالك ومقتل 8 عناصر من الميليشيا الانقلابية في عزلة القحيفة مقبنة.



كما لقى 3 عناصر من المليشيا الانقلابية مصرعهم ، واصيب اربعة في الجهة الشرقية استهدفتهم نيران الجيش الوطني.





خ.س



بنا 1154 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/03 - 16 : 03 PM