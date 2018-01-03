مستوطنون يقتحمون الاقصى وينفذون جولاتهم الاستفزازية القدس في 3 يناير /بنا/ اقتحمت مجموعات من غلاة المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من قوات الاحتلال ونفذت جولات استفزازية ومشبوهة فيه.



وأفاد المنسق الإعلامي لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية ، أن الأقصى المبارك شهد صباح اليوم، طقوس زواجٍ تلمودية رسمية لأحد المستوطنين، بمباركة شرطة الاحتلال ومرافقتها للمستوطنين المقتحمين للمسجد المبارك.



وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، اعلنت ان أكثر من 25 ألف مستوطن، اقتحموا الأقصى ، خلال العام 2017، مؤكدة أن الرقم يشير إلى وجود ارتفاع قياسي، في أعداد المقتحمين، مقارنة بالأعوام الماضية.











خ.س



بنا 0834 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/01/03 - 08 : 12 PM