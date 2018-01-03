وزارة الدفاع الكويتية تؤكد سلامة رئيس الأركان بعد تعرض مروحيته لحادث في بنغلاديش الكويت في 03 يناير/ بنا / أعلنت وزارة الدفاع الكويتية اليوم الأربعاء سلامة رئيس الأركان العامة للجيش الفريق الركن محمد الخضر والوفد المرافق له بعد تعرض المروحية التي تقله لحادث خلال زيارته الرسمية لجمهورية بنغلاديش.

ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن الوزارة في بيان صحفي لمديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة إن المروحية التي تقل رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له خلال زيارته لبنغلاديش تعرضت لحادث أثناء عملية هبوطها في منطقة "سيليت" حيث حجب الضباب الكثيف رؤية

الطيار ما أدى لاحتكاك المروحية بالأشجار وهبوطها قبل الموقع المخصص لذلك.



واوضحت الوزارة أنه لم يتم تسجيل سوى خسائر مادية وإصابات طفيفة لأحد المرافقين وقد تم التأكد من سلامة الجميع.



وكان رئيس الأركان والوفد المرافق له غادروا الكويت صباح الاثنين الماضي في زيارة رسمية لجمهورية بنغلاديش الشعبية.



و.ش



بنا 0740 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/01/03 - 29 : 11 AM