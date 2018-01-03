الحكومة اليمنية : موازنة 2018 ستكون الافضل رغم الظروف الصعبة عدن في 3 يناير /بنا/ اكد رئس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر ان موازنة هذا العام ستكون افضل من موازنة العام 2014 رغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.

وافادت وكالة الانباء اليمنية، ان بن دغر اكد خلال اجتماع مع اللجنة العليا لإعداد الموازنة العامة للدولة للعام 2018م بالعاصمة المؤقتة عدن، على أهمية استيعاب الموازنة العامة لهذا العام كافة المرتبات والأجور للموظفين في القطاعين المدني والعسكري.

كما شدد على ان موازنة هذا العام التي سيتم الاعلان عنها خلال الأيام القليلة القادمة، ستضبط عملية صرف المرتبات والأجور بانتظام.



خ.س



بنا 0653 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/01/03 - 45 : 10 AM