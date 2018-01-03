الجيش الوطني اليمني يعلن قرب السيطرة الكاملة على محافظة البيضاء عدن في 03 يناير/ بنا / كثف الجيش الوطني اليمني والمقاومة الشعبية مدعوما من التحالف العربي عملياته العسكرية ضد المليشيات الحوثية الانقلابية في مديريتي نعمان وناطع بمحافظة البيضاء.

ونقلت وكالة الأنباء "سبأ" عن قال قائد محور بيحان قائد اللواء 26 اللواء الركن مفرح بحيبح ان الجيش الوطني والمقاومة كثفوا من عملياتهم العسكرية واستطاعوا خلال فترة قصيرة ان يحرروا معظم مناطق مديريتي نعمان وناطع بعد ان تم تطهير "بيحان" بشكل كامل.



وأضاف بحيبح خلال استقباله محافظ البيضاء صالح احمد الرصاص في بيحان ان هناك تجهيزات واستعدادات تتم حاليا لانطلاق عملية تحرير كافة مديريات محافظة البيضاء.

وأكد ان الجيش الوطني ومعه المقاومة سيواصلون عملياتهم العسكرية بعزم وإرادة وبسالة لتحرير كافة المناطق التي ما زالت تحت سيطرت المليشيات الحوثية الانقلابية.



من جهته أكد محافظ البيضاء صالح الرصاص ان الاستعدادات العسكرية الخاصة بعملية تحرير باقي مديريات البيضاء على وشك الاكتمال.

وقال "قريبا سنكون بالبيضاء وهي محررة من العناصر الحوثية المتمردة وسيسقط الانقلابيون في كافة المناطق التي ما زالوا يسيطرون عليها في القريب العاجل".



و.ش



بنا 0536 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 85 اخر تحديث : 2018/01/03 - 48 : 08 AM