المرصد السوري: مقتل 7 مدنيين وتدمير جزئي لمتحف إثر غارات مكثفة على إدلب دمشق في 03 يناير/ بنا / قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الليلة الماضية أن سبعة مدنيين قتلوا على الأقل وتدمير متحفا بشكل جزئي خلال غارات مكثفة على محافظة إدلب شمال غربي سوريا.



وأضاف المرصد أن هناك خمسة أطفال بين القتلى جراء تلك الغارات التي تم تنفيذها في بلدة خان السبل بوسط محافظة إدلب.



وقال مدير المرصد لوكالة الأنباء الألمانية رامي عبدالرحمن إن الغارات دمرت 40% من متحف خان مراد باشا في معرة النعمان بإدلب.



وأضاف أنه "تم استهداف المتحف بغارات من قبل وفي هذه المرة دمرت الغارات أجزاء واسعة من قطاعه الشمالي".



وقال عبد الرحمن ان المتحف لا يحوي سوى تماثيل كبيرة يصعب نقلها.



وكثفت طائرات القوات الحكومية والطائرات الروسية ضرباتها على شمال غربي سورية خلال الشهر الماضي.



وتقول روسيا إنها حولت تركيزها في سوريا إلى استئصال حركة فتح الشام المرتبطة بتنظيم القاعدة التي كانت تعرف سابقا بجبهة النصرة بعد هزيمة تنظيم داعش.







و.ش



بنا 0500 جمت 03/01/2018





عدد القراءات : 89 اخر تحديث : 2018/01/03 - 06 : 08 AM