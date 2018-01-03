الرئيس الامريكي يهدد بوقف المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية

واشنطن في 3 يناير/بنا/ هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الثلاثاء بوقف المساعدة المالية السنوية للسلطة الفلسطينية، متهما اياها برفض التفاوض على اتفاق سلام مع اسرائيل بعد اعتراف ادارته بالقدس عاصمة لإسرائيل.



وقال ترامب في تغريدة على تويتر "نحن ندفع للفلسطينيين مئات ملايين الدولارات سنويا ولا نحصل منهم على اي تقدير او احترام. هم لا يريدون حتى التفاوض على معاهدة سلام مع اسرائيل (....) طالما ان الفلسطينيين ما عادوا يريدون التفاوض على السلام، لماذا ينبغي علينا ان نسدد لهم ايا من هذه المدفوعات المستقبلية الضخمة؟".



خ.أ



بنا 2313 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/01/03 - 15 : 02 AM