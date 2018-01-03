تمديد حالة الطوارئ المعلنة في مصر لثلاثة أشهر في جميع أنحاء البلاد



القاهرة في 2 يناير/بنا/ أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم (647) لسنة 2017م بمد حالة الطوارئ المعلنة بقرار رئيس الجمهورية رقم (510) لسنة 2017م المشار إليه، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى، تبدأ الساعة الواحدة من صباح السبت الموافق 13 يناير الجاري.



ونصت المادة الثانية من القرار، أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة المصرية اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين.



خ.أ



بنا 2157 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 70 اخر تحديث : 2018/01/03 - 31 : 01 AM