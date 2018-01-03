مجلس الوزراء السعودي يستعرض مستجدات الاحداث في المنطقة والعالم الرياض 2 يناير/بنا/ ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء استعرض خلالها مستجدات الأحداث على الساحات العربية والإقليمية والدولية.



وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على مضمون مباحثاته مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وسمو الشيخ ناصر صباح الأحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بدولة الكويت ورئيس وزراء جمهورية تركيا بن علي يلدريم .



واعرب مجلس الوزراء عن تقديره لما عبر عنه قادة الدول من إدانات لمحاولة مليشيا الحوثي الانقلابية استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستي واستنكارهم لهذه المحاولة الإجرامية التي تمثل اعتداءً سافراً على سيادة المملكة واستهداف منطقة مأهولة بالسكان وما عبروا عنه من رفض لتعرض المملكة لأي تهديدات أمنية وتثمينهم للحكومة السعودية على ما بذلته وتبذله في مجال مكافحة الإرهاب ومحاربة التطرف وجهودها الإنسانية والإغاثية وتأكيد على ضرورة تنبيه المجتمع الدولي لدور النظام الإيراني التخريبي المهدد للسلم والاستقرار في المنطقة.







س.ي



بنا 1328 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 147 اخر تحديث : 2018/01/02 - 33 : 05 PM