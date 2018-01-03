أكثر من 96 اعتداء على الأقصى والإبراهيمي ودور العبادة خلال شهر القدس في 2 يناير /بنا/ قال وزير الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطيني الشيخ يوسف ادعيس، إن الاحتلال اعتدى ودنّس المسجد الأقصى خلال ديسمبر المنصرم أكثر من 30 مرة، ومنع رفع الأذان بالمسجد الإبراهيمي 53 وقتا.



وبين ادعيس في بيان صحفي له اليوم نقلا عن وكالة الانباء الفلسطينية، ان قوات الاحتلال قمعت وقفات ومسيرات في منطقة باب العامود، أحد أشهر أبواب القدس القديمة، واستدعت واعتقلت عددا من حراس الاقصى.



كما اضاف ان ما تسمى "سلطة الآثار" و"سلطة الطبيعة"، اقتحمت برفقة قوة عسكرية وشُرطيّة، مقبرة باب الرحمة الملاصقة لجدار الأقصى ثلاث مرات، كاشفا أن مجمل الانتهاكات بلغت 96 اعتداء وانتهاكا.





خ.س



بنا 1141 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 111 اخر تحديث : 2018/01/02 - 47 : 03 PM