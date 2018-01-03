الجيش الاردني يحبط عملية تهريب شحنات ضخمة من المخدرات على الحدود السورية عمان في 02 يناير/ بنا / احبط الجيش الاردني عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية.



ونقلت وكالة الانباء الاردنية عن مصدر عسكري مسؤول، أن المنطقة العسكرية الشمالية وعلى واجهة إحدى وحداتها، تمكنت من احباط عملية تهريب كمية كبيرة من المخدرات وبالتنسيق الوثيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأمن العسكري.



وتأتي عملية الاحباط ضمن المنطقة الفاصلة بين الحدود الأردنية السورية، حيث تم تطبيق قواعد الاشتباك، بعد مشاهدة 7 أشخاص ينوون التسلل إلى الأراضي الأردنية، ما أدى إلى تراجعهم باتجاه العمق السوري، وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط عدد من الأكياس تحوي 226 ألف حبة ترامدول، و40 مكعب هيروين، و40 كف حشيش، وتم تحويلها إلى الجهات المختصة.



و.ش



بنا 0913 جمت 02/01/2018







عدد القراءات : 128 اخر تحديث : 2018/01/02 - 21 : 01 PM