مصرع شخص واصابة 31 اخرين في حادث تصادم اتوبيسين بجنوب سيناء القاهرة في 2 يناير / بنا / أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، صباح اليوم، وفاة مواطن مصري ، وإصابة 31 آخرين في حادث تصادم اتوبيسين أمام المنطقة الصناعية بأبورديس، محافظة جنوب سيناء.



ونقلت وكالة انباء الشرق الاوسط عن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم نقل جميع المصابين، وحالة الوفاة إلى مستشفى ابورديس المركزي، لافتا إلى أن جميع المصابين حالتهم مستقرة، وإصابتهم تتراوح ما بين كسور وجروح وكدمات بأماكن متفرقة بالجسد، واشتباه ما بعد الارتجاج، مؤكدا على توافر الأطقم الطبية، والأدوية والمستلزمات، وأكياس الدم بالمستشفى، وجميعهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.







ع ذ



بنا 0906 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 155 اخر تحديث : 2018/01/02 - 20 : 01 PM