برلمان الاحتلال يصادق على قانون القدس الموحدة القدس في 2 يناير /بنا/ صادق برلمان الاحتلال الكنيست منتصف ليلة أمس، على مشروع قانون القدس الموحدة، والذي يحظر نقل أجزاء من القدس المحتلة باي تسوية مستقبلية إلا بموافقة 80 عضو كنيست.



وافادت وكالة الانباء الفلسطينية، أنه صودق على القانون بعد شطب وإزالة البند والقسم الذي يهدف إلى عزل وفصل الأحياء ذات الأغلبية الفلسطينية إلى سلطة بلدية منفصلة تابعة للاحتلال. حيث صوت 64 من أعضاء الكنيست لصالح مشروع القانون و51 اعترضوا عليه، فيما امتنع عن التصويت عضو كنيست واحد.



وينص القانون بأن أي تغيير في وضع القدس أو قرار تسليم الأراضي من المدينة كجزء من اتفاق سياسي في المستقبل يتطلب موافقة أغلبية خاصة من 80 عضوا في الكنيست، وليس الأغلبية العادية.





خ.س



بنا 0722 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 854 اخر تحديث : 2018/01/02 - 58 : 10 AM