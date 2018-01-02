العاهل الاردني يتلقى اتصالا هاتفيا من ولي عهد أبو ظبي عمان في 02 يناير/ بنا / تلقى العاهل الاردني جلالة الملك عبدالله الثاني، اتصالا هاتفيا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، جرى خلاله تبادل التهاني بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.



وذكرت وكالة الانباء الاردنية ان جلالة الملك أكد خلال الاتصال، عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع الاْردن ودولة الإمارات العربية المتحدة، وحرصه على تعزيز العمل والتعاون المشترك خلال العام 2018، وبما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



و.ش



بنا 0653 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/01/02 - 42 : 10 AM