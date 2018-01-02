الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف موقعاً غرب خان يونس غزة في 2 يناير / بنا / قصفت طائرات حربية إسرائيلية، فجر اليوم الثلاثاء، موقعاً ودمرته بشكل كامل شمال غرب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.



وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا " ، أن طائرات حربية إسرائيلية من نوع "إف16" قصفت بصاروخين على الأقل موقعاً شمال غرب خان يونس، ما أدى إلى تدميره بالكامل وإلحاق أضرار بمنازل المواطنين القريب من الاستهداف، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المواطنين.



ويجوب الطيران الحربي أجواء قطاع غزة بين الفينة والأخرى على ارتفاعات منخفضة، ويطلق بالونات حرارية مضيئة، فيما طائرات الاستطلاع لم تغادر الأجواء طوال الليل وحتى الفجر.



وكان جيش الاحتلال زعم أن قذيفة أطلقت من القطاع وسقطت بالقرب من مستوطنة متاخمة لحدود غزة، دون وقوع أضرار أو إصابات.





ع ذ



بنا 0644 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/02 - 40 : 10 AM