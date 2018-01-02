محكمة سعودية تحكم بالسجن اربع سنوات على ايراني لإساءته للسعودية الرياض في 2 يناير / بنا / حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض على مقيم من الجنسية الإيرانية بالسجن أربع سنوات بعد إدانته بالإساءة للمملكة في مبادرات مشبوهة وتدخله في شؤونها.



وذكرت صيحفة الرياض الصادرة اليوم انه جاء في الحكم الابتدائي :" إبعاد المتهم اتقاءً لشره بعد قضاء فترة حكم سجنه ومنعه من دخول البلاد إلا للحج والعمرة بعد ثبوت تورطه بما نسب إليه من تهم ".



من جانب آخر، كشف مواطن قبضت عليه الأجهزة الأمنية بتهمة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سورية عن حقيقة هذا التنظيم الإرهابي وادعائه بأنه تنظيم جهادي إسلامي، وأن ما شاهده على أرض الواقع مع هذا التنظيم لا يمت بصحة لكل ما روج له في عالمه الافتراضي بأنه تنظيم إسلامي جاء لنصرة المسلمين في سورية، بل الحقيقة أنه تنظيم يحارب كل مسلم ويتعمد تشويه الدين في كل تصرفاته وعملياته الإرهابية.



وأبدى المتهم أمام ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض ندمه الشديد على الانضمام لهذا التنظيم وأن عودته إلى المملكة والتي استغرقت شهوراً عدة جاءت بعد اقتناع بأنه كان يسير في الاتجاه الخاطئ وأن تنظيم داعش صنع ليكون تنظيماً إرهابياً يتخذ الدين ستاراً له.



ع ذ



بنا 0619 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 79 اخر تحديث : 2018/01/02 - 06 : 10 AM