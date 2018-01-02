الرئيس اليمني: الخلاص من العصابات الحوثية المارقة الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي الجديد الرياض في 02 يناير/ بنا / قال الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ان الخلاص من العصابات الحوثية المارقة هو الخيار الأوحد لبناء اليمن الاتحادي الجديد.



وأشاد الرئيس هادي خلال اتصال مع محافظ الجوف اللواء امين علي العكيمي بالتضحيات البطولية التي يقدمها القادة الميدانين والضباط والصف والجنود والمقاومة الباسلة من الأبطال الاشاوس في محراب العزة والكرامة والدفاع عن الأرض والعرض بدعم وإسناد من قبل قوات التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية.



كما دعا الى مواصلة النصر على العصابات الحوثية الإيرانية المارقة التي انقلبت على التوافق وغدرت بالوطن والشعب اليمني لمصلحة أجندة ايران الدخيلة.















و.ش



بنا 0529 جمت 02/01/2018





عدد القراءات : 84 اخر تحديث : 2018/01/02 - 36 : 08 AM