المطارات الكندية تعيش فوضى بسبب موجة الصقيع وتأخير وإلغاء الرحلات مونتريال في الثاني من يناير/بنا/ حالة من الفوضى كبيرة تعيشها مطارات كندا بسبب موجات البرد العالية ذات الصقيع التي أثرت بشكل كبير في حياة الكنديين والمسافرين منهم على وجه الخصوص، وذلك إلغاء وتأجيل عدد كبير من الرحلات، الامر الذي أثار الغضب وسط الركاب المتكدسين في المطارات الكندية.



وفي هذه الأثناء عبر الكثير من المسافرين في المطارات الكندية عن غضبهم واستياءهم الشديد لغياب وقلة العاملين بالمطارات وعدم إزالة أكوام الجليد عن المدرجات بالسرعة الكافية والمطلوبة.



ومنذ ساعات الفجر الأولى من يوم أمس الاثنين نبهت شركة (إير كندا) المسافرين عبر طائراتها إلى إمكانية حصول "تغييرات بدون رسوم إضافية على الحجوزات" في الرحلات المغادرة من مطارات تورونتو ومونتريال وكالغاري وأوتاوا.



وفي تورونتو، تسببت الثلوج في تعقيد عمليات شركات الطيران مما أدى الى تأجيل او إلغاء حوالى 500 رحلة في مطار بيرسون حتى الساعة 15,30 (20,30 ت غ)، وفقا لموقع فلايت أوير المتخصص بتتبّع الرحلات.







خ.أ



بنا 2326 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 5 اخر تحديث : 2018/01/02 - 03 : 03 AM