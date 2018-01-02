مجلة مصرية تختار محمد بن راشد ومحمد بن زايد وسلطان القاسمي ضمن قائمة (صناع 2018) القاهرة في الأول من يناير / بنا / اختارت مجلة (الاهرام العربي) المصرية سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، الشخصيات العربية المؤثرة التي تصنع العام الجديد 2018.



وحسب وكالة الانباء الاماراتية (وام) أن المجلة قالت في عددها السنوي وتحت عنوان (محمد بن راشد.. فارس المعرفة) أن "سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شاعر قبل أن يكون فارساً.. وفارس قبل أن يكون حاكماً، وحاكم تجتمع فيه صفات القائد صاحب الرؤية المستقبلية الشاملة"، مشيرة إلى أن "تأثير سموه كرجل سياسي يتخطى السنة الحالية والمقبلة، بما حققه من إنجازات، حيث قام بإصلاحات رئيسية على صعيد حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك إطلاق إستراتيجية الحكومة الاتحادية في العام 2008 ورؤية الإمارات 2021، وتعد هذه الإستراتيجية عملية إصلاح متكاملة، تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعيّة والاقتصادية وتطوير القطاع العام والمحافظة على الهوية الإماراتيّة".



وأكدت المجلة " أن سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، درع الإمارات ، فسموه قائد عربي استثنائي يمتلك روح الشباب المقترنة بالحكمة والحلم"، مشيرة إلى أن "سموه مهندس عملية تطوير قدرات الجيش الإماراتي ، تلك المهمة التي أخذها على عاتقه، وأعطاها أولوية قصوى في أجندة اهتماماته المليئة بأفكار عملية تطوير شاملة لبلاده".



وأشارت مجلة (الاهرام العربي) إلى أن سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي "يمثل نموذجاً لطراز فريد من الحكام، لا يتوقف عن العطاء، يعمل على تأسيس البنية التحتية للثقافة، من خلال تشييد المؤسسات الحيوية، التي تعمل على ترسيخ الوعي الفكري والثقافي لأبناء هذه الأمة، وحماية ذاكرتها من الإندثار، فأياديه تمتد إلى خارج الشارقة والإمارات لتقدم الرعاية للإبداع والمبدعين في أكثر من قطر عربي، مؤكدة أن سموه يعتبر حارساً للتاريخ العربي والإسلامي".







خ.أ



بنا 2233 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/02 - 04 : 02 AM