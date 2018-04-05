(الوطني الفلسطيني) يستنكر قرار حزب الليكود الإسرائيلي بضم الضفة الغربية لكيان الدولة المحتلة عمان في الأول من يناير/بنا/ استنكر المجلس الوطني الفلسطيني الذي يتخذ من مدينة عمان الأردنية مقراً له قرار حزب الليكود بفرض سيادة الاحتلال على الضفة الغربية.



واعتبر المجلس في بيان صحفي صدر في عمان اليوم أن "قرار الليكود يعتبر حرب مفتوح على الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف"، مؤكداً أن هذا القرار يمثل قمة الإرهاب والعدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، وهو ترجمة لسياسة الاستعمار والتطرف والعنجهية المتجذرة في عقلية حزب الليكود وقادته.



وقال المجلس "إن هذا القرار انتهاك صريح واعتداء على الحقوق الفلسطينية، واعتداء على قرارات الأمم المتحدة التي اعتبرت الضفة الغربية بما فيها القدس أراضي فلسطينية محتلة لا يمكن لحزب أو رئيس أو حكومة تغيير طابعها القانوني"، مطالبا مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة رفض هذا القرار وإدانته، ووضع حد لهذا الاستهتار والتحدي الأرعن الذي أعلن صراحة أنه ضد السلام والاستقرار في المنطقة.



وشددّ المجلس على أن "حكومة الاحتلال بزعامة حزب الليكود تتحمل كامل المسؤولية عن تداعيات هذا القرار الذي استقوى بالقرارات المعادية للإدارة الأمريكية، التي فتحت الباب واسعا

لتطرف الحكومة الإسرائيلية، وعدوانها وتحديها لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة التي رفضت كافة أشكال الاستيطان الاستعماري في الأراضي الفلسطينية المحتلة".





خ.أ



بنا 2201 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 361 اخر تحديث : 2018/01/02 - 26 : 01 AM