ألمانيا تدعو النظام الإيراني الى احترام حقوق شعبه.. وتعبر عن قلقها لسقوط قتلي واعتقالات بين المحتجين الإيرانيين برلين في أول يناير / بنا / عبر وزير الخارجية الألماني زيجمار جابرييل عن قلقه اليوم بشأن مقتل محتجين في إيران وناشد النظام الإيراني احترام حقوق شعبها.







ودعا جابريل الحكومة الإيرانية إلى الحفاظ على حقوق المتظاهرين وذلك في ظل الاحتجاجات المناوئة للنظام التي تشهدها إيران هذه الأيام.



ونقلت وكالة الأنباء الألمانية اليوم عن جابريل وهو أيضا نائب للمستشارة انجيلا ميركل قوله:" أنا قلق جدا نظرا للتطورات في إيران والأنباء عن سقوط قتلى جدد بين المتظاهرين والعديد من الاعتقالات".



وأضاف:" نحن ندعو الحكومة الإيرانية إلى احترام حقوق المتظاهرين في التجمع ورفع أصواتهم بحرية وسلمية".



وتابع جابريل أنه بعد المواجهات التي وقعت في الأيام الماضية، فقد ازدادت أهمية الابتعاد عن كل أعمال العنف.









م.ح.



بنا 1822 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 48 اخر تحديث : 2018/01/01 - 27 : 09 PM