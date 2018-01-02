إيطاليا تتولى رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا روما في أول يناير / بنا / تسلمت إيطاليا من النمسا الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.







ونقلت وكالة الانباء الألمانية عن وزير الخارجية الإيطالي انجلينو الفانو قوله اليوم، إن الأولوية في عام 2018، ستكون لتعزيز السلام والأمن والاستقرار والتعاون بين الدول الأعضاء.



وأضاف أن بلاده تعتزم التركيز بشكل خاص على منطقة البحر المتوسط والتحديات المرتبطة بها، ومن بين هذه التحديات، أزمة اللاجئين.



وتابع الوزير الإيطالي أن بلاده ستولي اهتماما أيضا للأزمة في أوكرانيا " فالأزمة في أوكرانيا وحولها أثارت تساؤلات بشأن المبادئ الأساسية التي قامت عليها المنظمة".



وأضاف أن إيطاليا ستواصل، كما كان الحال مع رئاستي النمسا وألمانيا للمنظمة، دعم " كل جهود المنظمة للتوصل لحل سلمي للأزمة في أوكرانيا وستحث كل الأطراف على التفعيل الكامل لاتفاقية مينسك".



ورأى الفانو أن مجابهة الأخطار التي تحيق بالأمن المشترك، بشكل حاسم، تتطلب إرادة سياسية من الدول الأعضاء الـ57 في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، مشيرا إلى ضرورة بناء الثقة مرة أخرى وإعادة إحياء الحوار بين الشرق والغرب.



وتجدر الإشارة إلى أن الفانو سيطرح في الحادي عشر من الشهر الجاري في العاصمة النمساوية فيينا، البرنامج الدقيق للمنظمة تحت الرئاسة الإيطالية.



يذكر أن المنظمة تعتبر نفسها، أكبر منظمة أمن إقليمية على مستوى العالم.







م.ح.



بنا 1521 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/01/01 - 58 : 06 PM