دعوات أوروبية للوقوف الى جانب الشعب الإيراني في مواجهة القمع بروكسل في 1 يناير / بنا / طالبت النائبة الأوروبية انتنا ماكسنتير عضو البرلمان الأوروبي عن حزب المحافظين البريطاني بدعم الشعب الإيراني في مواجهة موجة القمع الحالية.







وأعربت النائبة الأوروبية عن تضامنها مع تحرك الشعب الإيراني من أجل المطالبة بحقوقه ، داعية الاتحاد الأوروبي إلى إدانة أعمال القمع الوحشية التي تنفذها العناصر التابعة للنظام.

من جهتها، دعت النائبة البلجيكية الس فان هوف عضو الحزب الاجتماعي الديمقراطي الحاكم إلى الوقوف بجانب الشعب الإيراني.

وقالت في بيان إن على بلجيكا دعم مطالب الشعب الإيراني والحركة الاحتجاجية التي تشهدها حاليًا.

ووصفت رئيسة المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية مريم رجوي، إطلاق النار على المتظاهرين في عدد من المدن الإيرانية بالجريمة الكبرى من قبل النظام في طهران وسيلقى ردها من قبل المنتفضين.

وقالت رجوي عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" اليوم: "إن فتح النار على المتظاهرين في مدن إيذه وتويسركان ودورود والمدن الإيرانية الأخرى، يعد جريمة خامنئي الكبرى الذي سيتلقى ردها من قبل آلاف مؤلفة من المنتفضين".



ع ع



بنا 1447 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 67 اخر تحديث : 2018/01/01 - 20 : 06 PM