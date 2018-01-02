ترامب يؤكد دعمه للثورة الشعبية في ايران.. ويقول انه حان وقت التغيير في ايران واشنطن في أول يناير / بنا / أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم دعمه للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في إيران، قائلا إن "وقت التغيير قد حان".







ونقل موقع قناة "الحرة" عن ترامب قوله في تغريدة له على موقع "تويتر" أن الحكومة الإيرانية أظهرت فشلا على جميع المستويات، رغم الصفقة التي وقعتها مع إدارة أوباما، في إشارة إلى الاتفاق النووي.



وأضاف أن "الشعب الإيراني العظيم تعرض للقمع لسنوات، وهو متعطش للغذاء والحرية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان".



وختم تغريدته بالقول إن ثروة إيران تتعرض للنهب.



وجدير بالذكر ان موجة عارمة من التظاهرات الشعبية تجتاح عشرات المدن في إيران منذ الخميس الماضي، احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتفشي البطالة والفساد. واندلعت خلالها اشتباكات مع قوات الأمن، أودت حتى الآن بحياة 12 شخصا، فيما اعتقل أكثر من 200.







م.ح.



بنا 1433 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 75 اخر تحديث : 2018/01/01 - 04 : 06 PM