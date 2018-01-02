أكثر من 25 ألف مستوطن اقتحموا الأقصى في 2017 القدس في 1 يناير /بنا/ قالت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس، إن أكثر من 25 ألف مستوطن، اقتحموا المسجد الأقصى، خلال العام 2017، مؤكدة أن الرقم يشير إلى وجود ارتفاع قياسي، في أعداد المقتحمين، مقارنة بالأعوام الماضية.







وقال الشيخ عزام الخطيب، مدير عام دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى، إن اقتحامات المتطرفين اليهود للمسجد خلال العام 2017 سجلت أعلى نسبة مقتحمين، حيث بلغ مجموعهم ما يقارب 25630 متطرف، في استباحة واضحة لقدسية المسجد.



وأضاف ان "أعداد المقتحمين في ازدياد، في ظل الفتاوى الصادرة عن الحاخامات اليهود التي تحرض على اقتحام المسجد الأقصى، وفي ظل دعم حكومي إسرائيلي لهؤلاء المقتحمين".



وكان أكثر من 15 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الأقصى في العام 2016.



خ.س



بنا 1246 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/01/01 - 14 : 04 PM