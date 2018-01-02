الرئيس عباس : السلطة ستتوجه الى المحاكم الدولية لمساءلة اسرائيل رام الله في 1 يناير /بنا/ قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم، إن السلطة بصدد اتخاذ قرارات هامة خلال عام 2018، بما في ذلك الذهاب إلى المحاكم الدولية والانضمام إلى المنظمات الدولية من اجل مساءلة إسرائيل، على انتهاكاتها للقانون الدولي، وإعادة النظر في الاتفاقات الموقعة.



ودان الرئيس عباس نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية القرار العنصري الذي صّوت عليه جميع أعضاء الوزراء الإسرائيليين في اللجنة المركزية لليكود لصالح ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة لتوسيع المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية.



وأكد أن القرار يقضي بإنهاء الوجود الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف، وفرض مشروع إسرائيل الكبرى على فلسطين التاريخية، بما في ذلك تصويت الكنيست اليوم على تعديل المادة 2 من القانون الأساسي حول القدس، هو بمثابة عدوان غاشم على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.



وطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري، لوقف هذا العدوان الذي يقوده أعضاء الائتلاف الحكومي المتطرف، على الحقوق الفلسطينية، وعلى قرارات الشرعية الدولية.







خ.س



بنا 1235 جمت 01/01/2018





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