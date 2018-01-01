وفد من منظمة التعاون الإسلامي يزور مخيمات اللاجئين الروهينغيا في بنغلاديش لتفقد أوضاعهم الإنسانية جدة في 1 يناير / بنا / يزور وفد من منظمة التعاون الإسلامي في الفترة من 3 الى 6 يناير 2018م، مخيمات اللاجئين الروهينغيا في "كوكس بازار" ببنغلاديش.



ويضم الوفد أعضاء من الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي, إحدى الهيئات التشريعية الرئيسية للمنظمة, التي تُعنى بقضايا حقوق الإنسان, إضافة إلى مسؤولين من الإدارات المعنية في الأمانة العامة للمنظمة ومنها إدارات الأقليات والإعلام والشؤون الإنسانية.

وأوضح بيان صحفي صادر عن المنظمة أن الزيارة التي تتم بالتنسيق مع حكومة بنغلاديش تأتي بهدف تفقد أوضاع حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية لمسلمي الروهينغيا في ميانمار.

وبينت المنظمة أنه على الرغم من الطلبات المتكررة التي تقدمت بها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان, لم تسمح سلطات ميانمار بالقيام بزيارة لتقصي الحقائق بشأن أوضاع حقوق الإنسان التي يعيشها مسلمو الروهينغيا في ولاية "راخين", وفي غياب رد إيجابي من حكومة ميانمار, قررت الهيئة زيارة مخيم اللاجئين الروهينغيا في "كوكس بازار" بنغلاديش, والحصول من مصادر مباشرة على معلومات عن حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرضون لها في ميانمار, وذلك لإعداد تقرير موضوعي بهذا الشأن, في حين دأبت الهيئة على الإعراب عن قلقها وإدانتها الشديدين لحالات انتهاك حقوق الإنسان التي يتعرض لها مسلمو الروهينغيا في ميانمار في جميع محافل الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقد دعت منظمة التعاون الإسلامي مراراً وتكراراً حكومة ميانمار إلى ضرورة السماح للاجئين الروهينغيا بالعودة بأمان وكرامة إلى أماكن إقامتهم الأصلية, وأكدت أنه يتعين على السلطات في ميانمار أن تتخذ خطوات ملموسة لمعالجة الأسباب الجذرية للتوترات في ولاية راخين.

وخلال زيارة الوفد إلى كوكس بازار, سيبحث مسؤولو الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاحتياجات الإنسانية وغيرها من القضايا المثيرة للقلق مع السلطات المعنية في بنغلاديش ويقدمون تقريرهم إلى الأمين العام للمنظمة, كما سيقدم تقريرا مفصلا بشأن كل من أوضاع حقوق الإنسان لمسلمي الروهينغيا في ميانمار واحتياجاتهم الانسانية العاجلة إلى الاجتماع القادم لمجلس وزراء خارجية المنظمة المقرر عقده في مايو من هذا العام في داكا.



ع ع



بنا 1216 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/01/01 - 25 : 03 PM