ارتفاع حصيلة الانتفاضة الشعبية في ايران الى 14 قتيلا طهران في 1 يناير /بنا/ ارتفعت حصيلة الانتفاضة الشعبية التي تشهدها ايران منذ الخميس الى 14 قتيلا واكثر من 800 معتقل.



وانطلقت شرارة هذه الاحتجاجات الخميس في مدينة مشهد، ثاني كبرى المدن الإيرانية، وسرعان ما عمّت عددا كبيرا من مدن البلاد من بينها العاصمة طهران.



وقد ردد المتظاهرون خلال هذه المظاهرات الأكبر منذ العام 2009 والتي اندلعت بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية والفساد، شعارات "الموت للطاغية" مستهدفين عددا من رموز النظام.



وينتشر الغضب الذي أثارته الأوضاع الاقتصادية في المجتمع الإيراني منذ سنوات، وقد هيمن على الانتخابات الرئاسية التي جرت في مايو الماضي.



وازداد الغضب مع انهيار مؤسسات إقراض كانت تتعامل مع ملايين المستثمرين. وهذه الشركات انتشرت في عهد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وانهارت مع انفجار الفقاعة العقارية.



وإضافة إلى الدوافع الاقتصادية، ترتفع في إيران كذلك الأصوات المعترضة على التضييق على الحريات المدنية.



يذكر أن معدل البطالة في إيران ارتفع إلى 4 ر12 % في السنة المالية الجارية، في حين ازدادت نسبة التضخم السنوي نحو 8 %، كما أدى نقص بعض السلع الغذائية إلى ارتفاع الأسعار.









خ.س



بنا 1203 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 65 اخر تحديث : 2018/01/01 - 16 : 03 PM