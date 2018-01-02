مقتل 20 عنصرا من قوات النظام السوري في حرستا حلب 1 يناير /بنا/ أعلنت المعارضة السورية مقتل أكثر من 20 عنصراً من قوات النظام اليوم بمدينة حرستا شمال شرق العاصمة دمشق.



وقال المصدر إن غالبية القتلى من قوات الحرس الجمهوري ، التي تتخذ من إدارة المركبات مقراً لها لاستهداف بلدات الغوطة الشرقية بالمدفعية والصواريخ.



وأشار إلى أن هذه القوات المدعومة بالميليشيا الموالية للنظام تعمل على فك حصار أكثر من 300 عنصر محاصرين، بعد السيطرة على مستشفى البشر، وحي العجمي بمدينة حرستا.



وأكد أن الطائرات الحربية السورية منذ صباح اليوم شنت أكثر من 23 غارة على مدينة حرستا ، بينها غارات بقنابل عنقودية ، إضافة الى سبعة صواريخ أرض أرض من نوع فيل تمهيداً لتقدم القوات الحكومية التي تتكبد المزيد من القتلى والجرحى في صفوفها.





خ.س



بنا 1116 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 98 اخر تحديث : 2018/01/01 - 21 : 02 PM