عشرة قتلى ومئات المعتقلين في اعنف احتجاجات مناهضة للنظام الايراني

طهران في 1 يناير /بنا/ ارتفعت حصيلة الاحتجاجات المناهضة للنظام في ايران الى عشرة قتلى ومئات المعتقلين.



ومن المتوقع كما ذكرت وكالات انباء عالمية، أن يجتمع مسؤولون إيرانيون في جلسة أمنية طارئة، اليوم الاثنين، بعد ليلة رابعة من اعنف مظاهرات تجتاح البلاد.



وأفادت الانباء أن الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات في العديد من المدن، ومن بينها طهران.



كما حاول "محتجون مسلحون" الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية.



وأفادت تقارير، أن هناك عددا يتراوح بين 100 و800 شخص، تم اعتقالهم في ظل هذه الاحتجاجات التي انتقلت من مدينة "مشهد" ثاني أكبر مدن البلاد إلى العاصمة طهران والعديد من المدن والبلدات المجاورة لها، لتصبح أقرب إلى انتفاضة شعبية احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية المتردية وارتفاع معدلات البطالة، ثم تحولت إلى تنديد بالنظام الحاكم، واستهداف المؤسسة الدينية في البلاد.



وتعد هذه المظاهرات هي الأقوى منذ موجة الاحتجاجات التي استمرت شهورًا في 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.



يذكر أن معدل البطالة في إيران ارتفع إلى 4 ر 12 % في السنة المالية الجارية، في حين ازدادت نسبة التضخم السنوي نحو 8 %، كما أدى نقص بعض السلع الغذائية إلى ارتفاع الأسعار.







خ.س



بنا 1050 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 81 اخر تحديث : 2018/01/01 - 03 : 02 PM