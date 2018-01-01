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مقتل متظاهرين اخرين في اعنف احتجاجات تشهدها ايران ضد الفساد
2018/01/01 - 06 : 12 PM
طهران في 1 يناير /بنا/ قُتل متظاهران اخران في ايران خلال صدامات مساء امس في مدينة ايذج بجنوب غرب البلاد.

وبذلك يرتفع عدد القتلى في أخطر اضطرابات في إيران منذ عام 2009 إلى أربعة على الأقل.

وتتواصل في إيران المظاهرات احتجاجًا على المصاعب الاقتصادية التي يعاني منها الشعب الإيراني إضافة إلى تفشي الفساد في البلاد، وفقًا لما أوردته بعض وكالات الأنباء العالمية.
وكان متظاهران قتلا بمنطقة دورود في إقليم لورستان، بعد أن قامت شرطة مكافحة الشغب بإطلاق الرصاص عليهما، كما جرى اعتقال العشرات من المحتجين.

وتعد هذه المظاهرات هي الأقوى منذ موجة الاحتجاجات التي استمرت شهورًا في 2009، بعد إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد آنذاك.

يذكر أن معدل البطالة في إيران ارتفع إلى 4 ر 12 % في السنة المالية الجارية، في حين ازدادت نسبة التضخم السنوي نحو 8 %، كما أدى نقص بعض السلع الغذائية إلى ارتفاع الأسعار.

خ.س

بنا 0903 جمت 01/01/2018


عدد القراءات : 39         اخر تحديث : 2018/01/01 - 06 : 12 PM
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