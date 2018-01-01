العالم يشهد اول ظاهرة فلكية نادرة مع بداية العام الجديد 2018 واشنطن في 01 يناير / بنا / يشهد سكان العالم اليوم الاثنين، أول ظاهرة فلكية نادرة، مع بداية العام الجديد 2018 ، هي ظاهرة القمرة العملاق.



بحسب ما نشرته وكالة "ناسا" الفضائية، فإن الأول من شهر يناير، سيشهد ظهور ما يسمى بـ"القمر العملاق"، المعروف بأنه أكبر حجما وإضاءة.



وأضافت أن "القمر العملاق" يعتبر الأكبر حجما، لأنه الأقرب إلى الأرض منذ عام 1948.



ومن الممكن مشاهدة " القمر العملاق" من جديد في 31 يناير ، ولكن في المرة الثانية سيحمل اسم "القمر العملاق الأزرق".



?وسيمتاز "القمر العملاق الأزرق" بأن لونه سيميل إلى الاحمرار الدامي، وذلك لتوازي الشمس مع القمر وكوكب الأرض، ما يعني أن الأرض ستحجب أشعة الشمس، التي ستنعكس في المقابل على القمر.



وسيكون أفضل توقيت لمشاهدة "القمر العملاق" هو بعد ظهوره بشكل مباشر، عقب غروب الشمس، مع شرط أن تكون السماء صافية من دون سحب.





ع ذ



بنا 0844 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/01/01 - 04 : 12 PM