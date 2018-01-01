الجيش اليمني يحرر جبل القرن الاستراتيجي في لحج وخط دولي يربط الجوف بصعدة

لحج في 1 يناير /بنا/ اعلنت قوات الجيش اليمني، تحرير موقع استراتيجي شمالي محافظة لحج بعد ان شنت هجوما نوعيا على مواقع ميليشيا الحوثي على جبل القرن بمديرية طور الباحة.



وبحسب مصدر لـ سبتمبر نت ، نقلا عن وكالة الانباء اليمينة ، فإن قوات الجيش والمقاومة تمكنتا من تحرير الجبل وسط فرار للمليشيا الانقلابية.



ويعد جبل القرن موقعا استراتيجيا يشرف على عدة مناطق في طور الباحة، اضافة الى كونه موقع سيطرة وتحكم في مسرح العمليات العسكرية والاتجاه العملياتي.



كما اعلنت قوات الجيش تحرير ، الخط الدولي الرابط منطقة اليتمة شمالي شرق الجوف مع منطقة البقع شمالي صعدة وبشكل كامل من قبضة مليشيا الحوثي الانقلابية.



وذكر مصدر عسكري لـ "سبتمبر نت" نقلا عن وكالة سبأ ، ان قوات الجيش التحمت بعد وصولها اليتمة بقوات الجيش المرابطة في البقع ليصبح الخط الدولي من اليتمة حتى البقع مؤمن وبشكل كامل.



وأضاف المصدر ان قوات الجيش تواصل تقدمها باتجاه منطقة العقبة شمالي محافظة الجوف.



وتأتي هذه التطورات بعد معارك ضارية خاضتها قوات الجيش اليمني مسنودة بمقاتلات التحالف العربي ، تكبدت خلالها مليشيا الحوثي الانقلابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.



كما شنت مقاتلات التحالف ثلاث غارات استهدفت مواقع وتجمعات لمليشيا الحوثي في منطقتي اللبه و الهيجه غربي مديرية المصلوب بمحافظة الجوف.



خ.س



بنا 0836 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/01/01 - 45 : 11 AM