السعوديون يترقبون 3 أيام من التقلبات المناخية و4 مناطق مرشحة للتجمد

الرياض في 01 يناير / بنا / يترقب السعوديون ثلاثة أيام من التقلبات الجوية اعتبارا من يوم امس الاحد، وفق توقعات إدارة التحاليل والتوقعات في الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، التي لم تستبعد أن تتدنى درجة الحرارة في مناطق شمال البلاد إلى درجة التجمد، فيما قد تشهد مناطق أخرى أمطار.



وبحسب صحيفة الحياة الصادرة اليوم فإن المناطق تشمل : تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل، بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، كذلك منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وتشمل الأجزاء الساحلية منهما، تمتد إلى مناطق الرياض، والقصيم، والشرقية .



وبينت هيئة الأرصاد الجوية السعودية أن الحال الجوية ستشهد انخفاضاً ملموساً في درجات الحرارة مصحوباً برياح شمالية نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق شمال وغرب المملكة ابتداءً من اليوم الإثنين، ومن ثم يؤثر في مناطق وسط وشرق وجنوب المملكة، إذ يتوقع أن تصل درجات الحرارة الصغرى إلى الصفر المئوي على أجزاء من مناطق تبوك، والجوف، والحدود الشمالية، وحائل.







ع ذ



بنا 0818 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/01/01 - 25 : 11 AM