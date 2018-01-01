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حريق يدمر عشرات المركبات في مرآب للسيارات متعدد الطوابق في مدينة ليفربول البريطانية
2018/01/01 - 01 : 11 AM
لندن في 01 يناير / بنا / ذكرت الشرطة البريطانية، أن حريقاً دمر عشرات المركبات، بعد أن اندلعت النيران في مرآب للسيارات متعدد الطوابق، خلال عرض دولي للخيول بوسط مدينة ليفربول البريطانية في وقت متأخر من الليلة الماضية .
وقالت شرطة ميرسيسايد، أن جميع السيارات في موقف سيارات «ايكو ارينا» الذى يتسع لنحو 1600 سيارة قد أتت عليها النيران، إلا أن هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، ذكرت أن حوالى 150 سيارة فقط كانت في المبنى وقت الحريق.
وأفادت إدارة الإطفاء في ميرسيسايد، بأن رجال الإطفاء يواصلون التعامل مع الحريق، منوهة إلى إنها "لا تعتقد أن أحداً أصيب جراء الحادث».
وقالت الإدارة في بيان، أن «التحقيقات الأولية تشير إلى أن حريقا عرضياً داخل سيارة تسبب في اندلاع النيران في سيارات أخرى، وتم إجلاء المباني المحيطة كإجراء وقائي، بالإضافة إلى إلغاء عرض الخيول».


ع ذ

بنا 0755 جمت 01/01/2018


عدد القراءات : 36         اخر تحديث : 2018/01/01 - 01 : 11 AM
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