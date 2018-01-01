حرس الحدود السعودي يتمكن من احباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر

الرياض في 01 يناير / بنا / تمكن جال حرس الحدود السعودي بمنطقتي جازان ونجران من إحباط عدة محاولات لتهريب كميات كبيرة من مادة الحشيش المخدر.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي لحرس الحدود أنه تم رصد عدة محاولات لتهريب المواد المخدرة لحدود المملكة بمنطقتي جازان ونجران مما حتم التعامل معهم بما يقتضيه الموقف، وأسفر عن ذلك القبض على عدد 9 أشخاص سعوديي الجنسية و 13 شخصاً من الجنسية الأثيوبية و 7 أشخاص يمنيي الجنسية و 1 شخص واحد صومالي الجنسية.

وأَضاف أنّ مجموع ما ضبط بحوزتهم بلغ 422 ,536 كيلو جرام من مادة الحشيش المخدر، وفي حينه تم إحالة المضبوطات والأشخاص إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية، مؤكداً أن رجال حرس الحدود مستمرون - بعون الله - للتصدي لجميع محاولات التهريب عبر الحدود، وعازمون على حماية حدود المملكة من كل ما يستهدف أمنها واستقرارها ومقدراتها، وسيبقون السد المنيع لحمايتها من هذه الآفة التي تستهدف النيل من أبنائها بالرغم من تكرار محاولات التهريب وتعدد أساليبه.





ع ذ



بنا 0745 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 24 اخر تحديث : 2018/01/01 - 00 : 11 AM