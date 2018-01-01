وفاة الصحفي المصري الكبير إبراهيم نافع عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض القاهرة في 1 يناير / بنا / توفي، اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي المصري الكبير، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير ونقيب الصحفيين الأسبق، بإحدى مستشفيات دبي بالإمارات، عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.



وكان إبراهيم نافع قد أجرى عدة عمليات جراحية خلال السنوات الماضية، كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي، وذلك لإصابته بأورام سرطانية.



ولد الكاتب إبراهيم نافع سنة 1934 بمحافظة السويس، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس، وعمل بعد تخرجه بوكالة رويترز، ثم محررا بالإذاعة، ثم محررا اقتصاديا بجريدة الجمهورية ثم رئيسا لقسم الاقتصاد بجريدة الأهرام فمساعدا لرئيس التحرير فرئيسا لتحرير الأهرام ورئيسا لمجلس إدارتها، كما شغل منصب نقيب الصحفيين لعدة دورات اعتبارا من عام 1985.





ع ذ



بنا 0737 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 50 اخر تحديث : 2018/01/01 - 42 : 10 AM