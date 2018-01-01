Monday   01 Jan 2018  
فيديو بنا زمان صور بنا زمان
وفاة الصحفي المصري الكبير إبراهيم نافع عن عمر يناهز 84 عاما بعد صراع مع المرض
2018/01/01 - 42 : 10 AM
القاهرة في 1 يناير / بنا / توفي، اليوم الإثنين، الكاتب الصحفي المصري الكبير، إبراهيم نافع، رئيس مجلس إدارة الأهرام ورئيس التحرير ونقيب الصحفيين الأسبق، بإحدى مستشفيات دبي بالإمارات، عن عمر يناهز 84 عامًا بعد صراع مع المرض.

وكان إبراهيم نافع قد أجرى عدة عمليات جراحية خلال السنوات الماضية، كان آخرها استئصال جزء من البنكرياس بمستشفى في دبي، وذلك لإصابته بأورام سرطانية.

ولد الكاتب إبراهيم نافع سنة 1934 بمحافظة السويس، وحصل على ليسانس الحقوق عام 1956 من جامعة عين شمس، وعمل بعد تخرجه بوكالة رويترز، ثم محررا بالإذاعة، ثم محررا اقتصاديا بجريدة الجمهورية ثم رئيسا لقسم الاقتصاد بجريدة الأهرام فمساعدا لرئيس التحرير فرئيسا لتحرير الأهرام ورئيسا لمجلس إدارتها، كما شغل منصب نقيب الصحفيين لعدة دورات اعتبارا من عام 1985.


ع ذ

بنا 0737 جمت 01/01/2018


عدد القراءات : 50         اخر تحديث : 2018/01/01 - 42 : 10 AM
جميع الحقوق محفوظة , هيئة شؤون الإعلام 2017 © عن بنا | اتصل بنا | سياسة الخصوصيه | اتفاقية الاستخدام | صحف محلية | RSS | English