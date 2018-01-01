بيونغ يونغ تعلن الانتهاء من ترسانتها النووية في 2017 بيونغ يانغ في 1 يناير /بنا/ اعلن كيم جونج أون زعيم كويا الشمالية اليوم الاثنين في خطابه بمناسبة رأس السنة الجديدة أن كوريا الشمالية أكملت تطوير برنامجها النووي في عام 2017 وستنتقل إلى انتاج رؤوس وصواريخ نووية على نطاق كبير.



وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن الزعيم الكوري الشمالي قال خلال خطاب بثه التليفزيون الرسمي إن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع كوريا الجنوبية، كما أنها مستعدة للمشاركة في دورة بيونغ تشانغ للألعاب الاولمبية الشتوية المقرر إقامتها العام الجاري في الجارة الجنوبية.



وذكرت يونهاب ان تصريحات كيم جونغ أون جاءت مفاجأة لسئول التي تعلق آمالها على مشاركة الشمال في دورة الالعاب الأولمبية الشتوية في خطوة قد تساعد في تخفيف التوترات في شبه الجزيرة الكورية.

وقد اقترح الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه- إن على الولايات المتحدة تأجيل تدريبات عسكرية سنوية مشتركة يمكن أن تتزامن مع أولمبياد بيونغ تشانغ، وقد ندد الشمال منذ فترة طويلة بهذه التدريبات.





وكثفت كوريا الشمالية في عام 2017 من تطوير برامج الصواريخ الباليستية والأسلحة النووية في انتهاك لقرارات مجلس الأمن، وقد أجرت التجربة النووية السادسة والأقوى في سبتمبر وأطلقت صواريخ باليستية عابرة للقارات ثلاث مرات.









خ.س



بنا 0638 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 31 اخر تحديث : 2018/01/01 - 52 : 09 AM