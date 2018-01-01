في رسالة بمناسبة العام الجديد..الامم المتحدة توجه "انذارا قويا" للعالم

نيويورك 1 يناير /بنا/ وجه الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش "إنذارا قويا" للعالم، داعيا إلى الوحدة بين المجتمع العالمي لمواجهة التحديات الصعبة في عام 2018.



وقال الأمين العام "في يوم رأس السنة لعام 2018، لا أوجه نداء، بل أوجه إنذارا - إنذارا قويا لعالمنا".



ومذكرا الى انه قبل عام كان قد دعا إلى أن يكون عام 2017 عاما للسلام، الا أن العالم تراجع على نحو ملحوظ إلى الوراء.



واضاف غوتيريس ان مخاطر جديدة ظهرت، بما في ذلك تفاقم النزاعات، مع بلوغ مؤشرات القلق العالمي بشأن الأسلحة النووية أعلى درجاتها منذ الحرب الباردة، كما تفاقمت آثار تغير المناخ بمعدل يبعث على الانزعاج، وازدادت أوجه عدم المساواة، وكانت هناك انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان، وتصاعدت النزاعات القومية وكراهية الأجانب.



وحث غوتيريس قادة العالم على التعهد بالعمل في العام الجديد على تضييق الفجوات ورأب الصدوع وإعادة بناء الثقة بتوحيد صفوف الشعوب حول الأهداف المشتركة.



خ.س



بنا 0622 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 49 اخر تحديث : 2018/01/01 - 51 : 09 AM