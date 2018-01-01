الجيش الوطني يحرر مناطق استراتيجية في البيضاء وفرار مليشيا الحوثي في بعض الجبهات

عدن في 01 يناير/ بنا / حرر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بإسناد من طيران التحالف العربي معظم مديريتي نعمان وناطع التابعتين لمحافظة البيضاء والمحادتين لمحافظة شبوة.

ويتقدم الجيش الوطني والمقاومة لتحرير منطقة المنقطع مديرية ناطع والتي تليها مديرية بلاد الملاجم، وهذا ما يشير الى تقدم ميداني كبير ومتسارع، في العملية العسكرية لتحرير المحافظة وسط انهيار وفرار مليشيات الحوثي الانقلابية.



وانتقلت المعارك بحسب وكالة "سبأ" الى مديريات البيضاء لتحريرها من المليشيات بعد استكمال تحرير كامل محافظة شبوة على وقع انتصارات عسكرية لافتة يحققها الجيش الوطني والمقاومة تحت بإسناد من طيران التحالف العربي.

وتأتي هذه الانتصارات متزامنة مع وصول تعزيزات عسكرية كبيرة الى جبهات المواجهات في مديريتي نعمان وناطع لدعم الجبهات ومواصلة التقدم لتحرير كامل مديريات البيضاء الواقعة تحت سيطرت المليشيات الحوثية.



وتتكون محافظة البيضاء من 20 مديرية منها سبع مديريات في قطاع رداع، وتتركز المواجهات بين المقاومة الشعبية والمليشيات الحوثية في عدد من مديريات رداع، وهي رداع المدينة، وولد ربيع، والقريشية، حيث انتشار قبيلة قيفة التي تقف في واجهة المعركة ضد المليشيات الحوثية.

كما تخوض المقاومة الشعبية مواجهات عنيفة مع الانقلايين في مديريات ذي ناعم، و الزاهر والصومعة وعزلة الوهبية التابعة لمديرية السوادية.



و تتعرض المليشيات الحوثية في هذه المديريات لاستنزاف هو الأكبر على مستوى اليمن، حيث فقدت المئات من مقاتليها سقطوا بين قتيل وجريح، وخسائر في العدة والعتاد.

وتستميت المليشيات الانقلابية في التمسك بمحافظة البيضاء نظرا لموقعها الاستراتيجي حيث تتوسط اليمن جغرافيًا، وتمتلك بوابات على تسع محافظات ، وحدودًا مع خمسة أقاليم من إجمالي الأقاليم المقترحة في التقسيم الإداري الجديد طبقًا لمخرجات الحوار الوطني.



و.ش



بنا 0528 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/01/01 - 34 : 08 AM