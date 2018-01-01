بلغاريا تتسلم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي

بروكسل في 01 يناير/ بنا / تسلمت بلغاريا اليوم الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي خلفاً لدولة استونيا وهذه هي المرة الأولى على الإطلاق لمدة ستة أشهر.

وأعلنت السلطات البلغارية على موقعها الرئاسي للاتحاد الاوروبي أنها ستركز خلال فترة رئاستها الأوروبية على أربعة أهداف رئيسية هي تحقيق نتائج إيجابية في المسائلة والشفافية، والتوصل إلى توافق في الآراء والتفاهم بين مختلف الدول، والتحرك نحو مستقبل أفضل للشباب فضلا عن وضع غرب البلقان مرة أخرى في قلب الاهتمام الأوروبي.





و.ش



بنا 0522 جمت 01/01/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/01/01 - 34 : 08 AM